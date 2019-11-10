عمرو موسى لـ"العين الإخبارية": التدخلات الخارجية أثرت على أمن المنطقة

قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، الأحد، إن التدخلات الخارجية في الشرق الأوسط أثرت على مجتمعات وأمن دول المنطقة.

وأضاف موسى لـ"العين الإخبارية"، على هامش مشاركته في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس، الأحد، أن الموقف العربي هو الأساس سواء كان ضعيفا أم قويا لمواجهة تحديات المنطقة.



وأشار الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية إلى أن الإمارات دولة نشطة سياسيا ودبلوماسيا.

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وأوضح أن ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس مفيد للغاية، في استثارة الاهتمام العربي بما يجري من مستجدات في المنطقة والعالم.

وتابع "الأساس هو أن تجتمع الدول العربية حتى تكون قوية في مواجهة هذه الدولة أو تلك، وبالذات الدول الواضح أن هناك نوعا من التوتر معها مثل إيران وتركيا وإسرائيل".

وتحت عنوان "تنافُس القوى القديمة في عصر جديد" بدأت، الأحد، بالعاصمة الإماراتية "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس"، بأجندة حافلة تسلط الضوء على خارطة القوة بالعالم وتمهد لرسم رؤى المستقبل.

وينظّم الملتقى مركز الإمارات للسياسات بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبرعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي.

وتسعى الدورة السادسة لـ"ملتقى أبوظبي الاستراتيجي" إلى تكريس استمرارية هدفه من أجل بلورة فهْم لواقع النظامَين الإقليمي والدولي وتحولات القوة فيهما، من خلال جلسات ونقاشات تجمع -على غرار النسخ السابقة- نخبة واسعة ومتنوعة من السياسيين وصناع السياسات والأكاديميين والخبراء البارزين.