طاهر المصري لـ"العين الإخبارية": الإمارات تسعى لخلق نظام إقليمي صحيح

أشاد رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري بدور الإمارات الواضح والمحدد الساعي إلى خلق نظام إقليمي صحيح يتعامل مع كل دول الشرق الأوسط بما يحقق السلم.

وقال المصري لـ"العين الإخبارية" على هامش مشاركته في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس، الأحد، إن هذا الملتقى يبحث قضايا تستشرف نظرة مستقبلية على العالم، خصوصا ما يرتبط بتنازع القوى القديمة والجديدة.

وأضاف "قضية التنازع هذه أمر مهم جداً لكن أيضاً هناك موضوعات يركز عليها الملتقى كإيران وتركيا والخليج، والقضية الفلسطينية على رأسها".

وأوضح رئيس الوزراء الأردني الأسبق أن الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية وضع قضايا المنطقة في قالبها الصحيح، وبشكل موضوعي وبقدر كبير من الدقة.

Advertisements

ونبّه بأن حكومات العالم تتحدث عن برامجها ووجهات نظرها والتخطيط للمستقبل عبر هذا الملتقى، مؤكداً أن دولة الإمارات دورها واضح ومحدد وتسعى إلى خلق نظام إقليمي صحيح يتعامل مع كل دول المنطقة لتحقيق السلم.



كان الدكتور أنور بن محمد قرقاش أكد ضرورة وقف تدخل الدول في شؤون منطقة الشرق الأوسط، مطالباً مجلس الأمن بتنفيذ القوانين والتشريعات الخاصة بتدخل الدول في شؤون الدول الأخرى، خاصة فلسطين وسوريا.

قرقاش طالب كذلك بضرورة أن تكون دول الخليج على طاولة المفاوضات عندما يتعلق الأمر بإيران، مشدداً في الوقت نفسه على عدم السعي للمواجهة مع طهران.

وتحت عنوان "تنافُس القوى القديمة في عصر جديد" بدأت، الأحد، بالعاصمة الإماراتية "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس"، بأجندة حافلة تسلط الضوء على خارطة القوة بالعالم وتمهد لرسم رؤى المستقبل.



وينظّم الملتقى مركز الإمارات للسياسات بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبرعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي.

وتسعى الدورة السادسة لـ"ملتقى أبوظبي الاستراتيجي" إلى تكريس استمرارية هدفه من أجل بلورة فهْم لواقع النظامَين الإقليمي والدولي وتحولات القوة فيهما، من خلال جلسات ونقاشات تجمع -على غرار النسخ السابقة- نخبة واسعة ومتنوعة من السياسيين وصناع السياسات والأكاديميين والخبراء البارزين.