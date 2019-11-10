بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية برومانيا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ الناخبون في رومانيا، الأحد، الإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من انتخابات رئاسية يرجح فوز الرئيس المنتهية ولايته كلاوس يوهانيس فيها.
ويحق لـ18.2 مليون ناخب التصويت انتخاب واحد من 14 مرشحا، وستعلن نتائج استطلاعين للرأي عند مغادرة الناخبين مراكز الاقتراع فور انتهاء التصويت.
وترجح استطلاعات الرأي فوز الرئيس المنتهية ولايته، الذي انتخب للمرة الأولى في 2014، في الدورة الثانية من الانتخابات التي ستجرى في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وبعد 30 عاما على سقوط الشيوعية، ركز السياسي الستيني الذي ينتمي إلى الحزب الليبرالي والقادم من الأقلية الألمانية في حملته على الدفاع عن دولة القانون.
ويرى يوهانيس أن الديمقراطية ستتضرر إذا فازت منافسته الاشتراكية الديمقراطية فيوريكا دانسيلا (55 عاما)، التي شغلت في الماضي منصب رئيس الوزراء.
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