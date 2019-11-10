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استراليا تستعد لمواجهة مزيد من حرائق الغابات

تستعد استراليا لمواجهة أسبوع آخر من الحرائق المدمرة، وذلك عقب أن حذرت خدمات الإغاثة من أن الأحوال الجوية قد تؤدي لتأجيج حرائق الغابات.

وكان ثلاثة أشخاص على الأقل قد لقوا حتفهم واحترق أكثر من 150 منزلا إثر اندلاع حرائق الغابات غير المسبوقة في ولاية نيو ساوث ويلز.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه على الرغم من أن الطقس الأكثر برودة أدى لتخفيف الضغط اليوم الأحد، تتوقع السلطات تدهور الوضع بعد غد الثلاثاء، حيث سوف تشهد الولاية طقسا حارا وعاصفا.

وقال جلاديز بيريجيكلان رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز في مؤتمر صحفي اليوم " الأحوال الجوية تبدو صعبة" مضيفا" نحن نعد أنفسنا".

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وتوقع قطاع الاطفاء أنه بحلول الثلاثاء المقبل سوف يواجه قطاع عريض من الولاية خطر حرائق شديدة ، بما قي ذلك ضواحي سيدني.

وتأتي هذه الحرائق، التي تعد شدتها غير مسبوقة، في ظل انقسامات متزايدة بشأن سياسة التغير المناخي في استراليا.

وتجنب رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون خلال زيارته للمناطق المتضررة اليوم الإجابة على الاسئلة المتعلقة بدور التغير المناخي في هذه الحرائق، قائلا إنه يركز على إيصال المساعدات الفورية للمتضررين.