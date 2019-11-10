قرقاش: التصعيد مع إيران حاليا لا يخدم أحدا وهناك مجال لعمل دبلوماسي جماعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

الخليج 365

دعت الإمارات العربية المتحدة إيران إلى إجراء محادثات مع القوى العالمية ودول الخليج.



وقال وزير الدولة للشئون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الأحد، تشرين الثاني 10، 2019، إن أي محادثات مع إيران لا يجب أن تقتصر على النووي بل تشمل الصواريخ والتدخلات.

Advertisements

وأضاف الوزير الإماراتي، خلال فعاليات ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس، أن أي تصعيد مع إيران حاليا لا يخدم أحدا وهناك مجال لعمل دبلوماسي جماعي.

وأوضح أن الإمارات لا تسعى للمواجهة مع إيران، والتعامل مع النظام الإيراني يتطلب جهود دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق أكثر استدامة.