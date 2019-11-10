السعودية.. أجهزة الأمن تكشف تفاصيل جديدة عن محاولة تركي سرقة آثار الحرمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

كشفت التحقيقات التي تجريها الأجهزة المختصة في المملكة العربية السعودية تفاصيل محاولة شخص تركي سرقة آثار الحرمين .

ووفق صحيفة " الوطن " السعودية ، فقد اصلت الجهات الأمنية والمعنية التحقيق مع الوافد التركي الذي حاول سرقة عدد من آثار معرض عمارة الحرمين الشريفين، حيث قامت الأدلة الجنائية أمس بالوقوف على الواقعة ورصد كافة البصمات ورفعها للجهات العليا، إضافة إلى إغلاق المعرض ومنع الزيارة لليوم الثاني لوجود أعمال الصيانة التي تواصل عملها منذ أن تم ضبط الوافد التركي.

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وكشفت مصادر للصحيفة عن أن الوافد التركي قام بتعطيل كاميرات المراقبة في المعرض ولم يتم التنبه له إلا عبر كاميرا مراقبة ذات تقنية عالية لم يكتشفها ويتم تعطيلها كونها مرتبطة بمقر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في حي أجياد فمن خلالها تمت مشاهدة اللص التركي عندها تم الإبلاغ مباشرة لكافة العاملين في الموقع والذين تواصلوا مع الجهات الأمنية.

يشار إلى أن معرض عمارة الحرمين الشريفين له العديد من المشاركات الدولية ويضم أبرز الآثار القديمة والمرتبطة بالكعبة المشرفة والحرم المكي الشريف ومن أبرزها باب الكعبة القديم، قفل قديم، عمود للكعبة يعود تاريخه لعام 65 هـ، إطار الحجر الأسود، قزازة مقام إبراهيم، سلم الصعود للكعبة، وعدد كبير من الآثار الموجودة داخل المعرض والتي يتوافد لرؤيتها عدد من الزوار طوال أيام الأسبوع.