فيرا يمين: على السلطة في مكان ما أن تعترف أنها أخطأت

أشارت عضو المكتب السياسي ل​تيار المردة​ ​فيرا يمين​ في حديث تلفزيوني الى أننا "لم نر يوما نفسنا الا جزء من الشارع كما نرى نفسنا جوء من ​السلطة​"، لافتة الى أنه "ظهر ان السلطة مأزومة لأن بمعظمها لا تمثل الشارع وهناك ازمة بين هواجس الشارع وحراك السلطة البطي".

ولفتت الى اانه "لا يعولن أحد على عزل ​المقاومة​ أو ضرب المقاومة"، مشددا على أن "هذه المقاومة التي ضربت ​اسرائيل​ واستطاعت نسج تسوية بالداخل اللبناني لا يستطيع احد عزلها"، مؤكدا أنه "لولا "​حزب الله​" لكنا عوقبنا أكثر فكثر".

وشدد على أن "نهج المكابرة الذي اعتمدته السلطة ندفع نحن ثمنه"، معتبرة أن "على السلطة في مكان ما أن تعترف أنها أخطأت"، لافتا الى أن "اهل السلطة فتحوا الطريق أمام هذا الغضب".

واضافت: "في ​رياض الصلح​ هناك البعض يهتف عبرية عبرية وليس عربية عربية ولكان لدينا ​حكومة​ حقيقية لكان سيق هولاء الى المحاكمات"، معتبرا أن "على الموجودين في الساحات والموجوعين أن يتنبهوا لهذه الأصوات".