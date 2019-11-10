توجهت رئيسة كتلة "المستقبل" النيابية النائب ​بهية الحريري​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتمايع، بالتهنئة الى ال​لبنان​يين بحلول ذكرى ​المولد النبوي​ الشريف سائلة الله عز وجل ببركة هذه الذكرى وشفاعة صاحبها ان يحفظ لبنان وشعبه ويمكنه من اجتياز هذه المرحلة الدقيقة الى بر الأمان.

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كانت هذه تفاصيل خبر بهية الحريري هنأت بالمولد: نسأل الله ان يحفظ لبنان وشعبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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