السيد لنصرالله: أهل الدولة سيطعنونك كما دائما عند أول منعطف فدهم كلهم يسقطون

توجّه النائب ​جميل السيد​، إلى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​، قائلًا: "علاقتي معك مباشرة جدًّا، فلماذا أخاطبك علنًا؟ لأنّك مظلوم".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "بينما كنتَ تُقاوم ​إسرائيل​ وتَدفع عن ​لبنان​ دولةً وشعبًا شرّ ​الإرهاب​، كان يُفترض بأهل الدولة أن يعمِرّوا البيت ويخدموا الناس، لكنّهم كانوا يسرقون البيت، هؤلاء سيطعنونك كما دائمًا عند أوّل منعطف. دَعهم كلّهم يسقطون".