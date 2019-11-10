توجّه النائب جميل السيد، إلى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، قائلًا: "علاقتي معك مباشرة جدًّا، فلماذا أخاطبك علنًا؟ لأنّك مظلوم".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "بينما كنتَ تُقاوم إسرائيل وتَدفع عن لبنان دولةً وشعبًا شرّ الإرهاب، كان يُفترض بأهل الدولة أن يعمِرّوا البيت ويخدموا الناس، لكنّهم كانوا يسرقون البيت، هؤلاء سيطعنونك كما دائمًا عند أوّل منعطف. دَعهم كلّهم يسقطون".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد لنصرالله: أهل الدولة سيطعنونك كما دائما عند أول منعطف فدهم كلهم يسقطون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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