أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال لمعالجة الأضرار الناتجة عن إحدى العواصف في محافظة الجنوب، وذلك اعتبارًا من الساعة 8:00 من تاريخ 11 تشرين الثاني 2019 على الطريق الدولي باتجاه بيروت- في برج رحال".
وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الأشغال ستؤدّي إلى إقفال الطريق المذكور، وتحويل السير إلى الطرقات الفرعيّة"، وطلبت من المواطنين "التقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للإزدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر تدابير سير غدا على الطريق الدولي باتجاه بيروت في برج رحال لمعالجة أضرار إحدى العواصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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