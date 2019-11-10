تدابير سير غدا على الطريق الدولي باتجاه بيروت في برج رحال لمعالجة أضرار إحدى العواصف

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال لمعالجة الأضرار الناتجة عن إحدى العواصف في محافظة ​الجنوب​، وذلك اعتبارًا من الساعة 8:00 من تاريخ 11 تشرين الثاني 2019 على الطريق الدولي باتجاه ​بيروت​- في ​برج رحال​".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الأشغال ستؤدّي إلى إقفال الطريق المذكور، وتحويل السير إلى الطرقات الفرعيّة"، وطلبت من المواطنين "التقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلًا ل​حركة المرور​ ومنعًا للإزدحام".