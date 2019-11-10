النشرة: بدء تجمع تلاميذ مدارس حاصبيا في باحة السراي الشهابية للاعتصام

ذكر مراسل "النشرة" في حاصبيا، أنّ "تلاميذ من مدارس منطقة حاصبيا الرسمية والخاصة بدأوا بالتجمّع في باحة السراي الشهابية وسط حاصبيا، للاعتصام في "أحد الإصرار"، تضامنًا مع الحراك الطلابي في باقي المناطق اللبنانية؛ وذلك في ظلّ انتشار كثيف للقوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي بهدف الحفاظ على الهدوء والأمن وتسهيل الحركة".
ولفت إلى أنّ "المعتصمين يؤكّدون أنّهم مستمرّون في حركتهم في هذه المنطقة كباقي المناطق، حتّى تحقيق مطالبهم كاملة".
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