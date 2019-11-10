عبدالله: العناية الطبية في خطر والمريض المحتاج لا يهمه شكل الحكومة

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "أجراس إنذار نقابات الاطباء و​المستشفيات​ والممرضين وشركات الموردين للمعدات و​المستلزمات الطبية​ كلها محقة، ويجب التعامل معها بمسؤولية وطنية وانسانية، والمريض المحتاج لا يهمه شكل ​الحكومة​، ومن يطبخها. ضعوا هذه المسألة فوق كل حسابات التكليف، قبل او بعد التأليف، العناية الطبية في خطر".

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