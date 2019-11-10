بروجردي جدد دعم إيران لسيادة سوريا ووحدتها ودعا لتعزيز التعاون بين البلدين

جدّد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي، دعم بلاده والتزامها القوي بـ"الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها".
وعبّر خلال لقائه في طهران عضو مجلس الشعب ونائب رئيس "جمعية الصداقة السوريّة الإيرانيّة حسين راغب، عن رفض إيران لـ"جميع أشكال ومحاولات تبرير الغزو والاحتلال التركي"، لافتًا إلى ترحيب مجلس الشورى الإيراني لـ"أيّ إجراء في مسار الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، لمواجهة الإجراءات الاقتصاديّة القسريّة أحاديّة الجانب المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأميركية ضدّ البلدين".
ودعا بروجردي إلى "تعزيز التعاون المشترك بين إيران وسوريا، انطلاقًا من الروابط الوديّة والتاريخيّة بين البلدين".
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