ماكرون يزور ألمانيا بذكرى هدم جدار برلين ويلتقي الرئيس الالماني وميركل

يزور الرئيس الفرنسي الفرنسي إيمانويل ماكرون ألمانيا للمشاركة في فعاليات الذكرى الـ30 لسقوط جدار برلين وهي الزيارة التي تأتي بعد يومين من اختلاف بين الحلفيين فرنسا وألمانيا في تقييمهما لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
ونقلت صحيفة "لوفيغارو" عن الرئاسة الفرنسية تأكيدها أنه "من المقرر أن يجري ماكرون محادثات منفصلة مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والمستشارة أنجيلا ميركل"، مشيرة الى أنه "أيضا مقرر أن يحضر ماكرون مأدبة غداء مع هؤلاء الذين شهدوا أحداث 9 تشرين الأول 1989، حين سقط الجدار الذي كان يقسم برلين إلى نصفين منذ عام 1961".
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