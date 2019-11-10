أكّد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، أنّ "الحكومة حريصة على إحلال السلام، لكنّها في ذات الوقت لن تتوانى وبدعم من "تحالف دعم الشرعية" بقيادة السعودية، عن حماية المواطنين من بطش وانتهاكات المليشيات الحوثية تنفيذًا لأجندة داعميها في طهران".
وركّز عقب لقائه محافظ الحديدة الحسن طاهر، في العاصمة السعودية الرياض، على أنّ "استهداف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) مؤخّرًا مستشفى منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية في مدينة المخا، وما سبقه من استهداف للبعثات الإنسانية، جرائم حرب لا ينبغي على المجتمع الدولي السكوت أو التغاضي عنها".
وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة برئاسة الجنرال أبهيجيت جوها، قد نشرت الشهر الماضي، 5 نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار في الخطوط الأماميّة بمدينة الحديدة، وضباط ارتباط من الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" ومراقبين أمميين لتثبيت الهدنة بين الجانبين.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حكومة اليمن: تصعيد "أنصار الله" في الحديدة مؤشر على عدم جديتهم بالسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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