قرقاش دعا ايران إلى إجراء محادثات مع القوى العالمية ودول الخليج

دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي أنور قرقاش ايران إلى إجراء محادثات مع القوى العالمية ودول الخليج، لافتا الى أن " أي محادثات مع إيران لا يجب أن تقتصر على النووي بل تشمل الصواريخ والتدخلات".
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