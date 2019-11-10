قرقاش دعا ايران إلى إجراء محادثات مع القوى العالمية ودول الخليج

دعا وزير ​الدولة​ للشؤون الخارجية الاماراتي ​أنور قرقاش​ ​ايران​ إلى إجراء محادثات مع القوى العالمية و​دول الخليج​، لافتا الى أن " أي محادثات مع ​إيران​ لا يجب أن تقتصر على النووي بل تشمل ​الصواريخ​ والتدخلات".

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