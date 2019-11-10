عراقجي: إيران ستواصل تقليص تعهداتها بإطار الاتفاق النووي بحال عدم تحقيق مصالحها

أوضح مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسيّة عباس عراقجي، أنّ "إيران، وفي حال عدم تحقيق مصالحها، ستواصل الخطوات نحو تقليص التزاماتها المُدرجة في الاتفاق النووي"، مشدّدًا على أنّ "صبر إيران الاستراتيجي استمرّ لفترة عام واحد، دون ان ينفّذ الأوروبيون وعودهم".
ولفت من موسكو إلى أنّ "لا أحد يشكّ بإرادة إيران حول تنفيذ تعهداتها المنصوصة في الاتفاق النووي"، منوّهًا إلى أنّ "أيًّا من الأهداف الأميركية في سياق هذه السياسة الفاشلة، لم تتحقّق، ونحن نعتقد أنّه لن يتحقّق أي نجاح في المستقبل أيضًا. لكن رغم ذلك نؤكّد أنّنا سنتّخذ الخطوات الأُخرى، إذا ما استمرّت أوروبا في تجاهل وعودها وعدم تولّيها المسؤوليّة بشأن ذلك".
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