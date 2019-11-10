مناورة للجيش الاسرائيلي في "غلاف غزة" اليوم

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ عن إجرائه نهار اليوم مناورة عسكرية بمنطقة "​أشكول​" بالغلاف الجنوبي ​لقطاع غزة​. وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أن المناورة ستبدأ بعد الظهر اليوم وتنتهي خلال ساعات المساء، بالتعاون مع المجالس المحلية الإسرائيلية. وأشار إلى أنه سيلاحظ خلال المناورة حركة نشطة ل​قوات الأمن​. ولفت الى إن المناورة تأتي "ضمن مخطط المناورات السنوي والمعدة للحفاظ على الجهوزية لأي طارئ".

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