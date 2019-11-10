الإعصار "بلبل" يصل بنغلادش ويؤدي الى مقتل شخصين

أشار مسؤولون الى إن "الإعصار بلبل وصل إلى ​بنغلادش​ مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة العشرات وإلحاق الضرر بمنازل لكن عمليات الإجلاء السريعة أنقذت العديد من الأرواح مضيفين أن الأسوأ قد ولى".

ولم ترد ​تقارير​ عن وقوع أضرار جسيمة في مخيمات في جنوب شرق بنغلادش تؤوي مئات الآلاف من ​اللاجئين​ من ​ميانمار​ المجاورة.

ونقلت "​رويترز​" عن وزير ​الدولة​ لإدارة مواجهة الكوارث والإغاثة إنعام الرحمن القول إن "هناك نحو 1200 سائح، أغلبهم سياح محليون، محاصرون على جزيرة سان مارتن في منطقة كوكس بازار"، مضيفا: "مع انخفاض المؤشر لأربع درجات سيتم إنقاذهم جميعا" في إشارة لنظام تحذير من العواصف".