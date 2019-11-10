الإعصار "بلبل" يصل بنغلادش ويؤدي الى مقتل شخصين

أشار مسؤولون الى إن "الإعصار بلبل وصل إلى بنغلادش مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة العشرات وإلحاق الضرر بمنازل لكن عمليات الإجلاء السريعة أنقذت العديد من الأرواح مضيفين أن الأسوأ قد ولى".
ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار جسيمة في مخيمات في جنوب شرق بنغلادش تؤوي مئات الآلاف من اللاجئين من ميانمار المجاورة.
ونقلت "رويترز" عن وزير الدولة لإدارة مواجهة الكوارث والإغاثة إنعام الرحمن القول إن "هناك نحو 1200 سائح، أغلبهم سياح محليون، محاصرون على جزيرة سان مارتن في منطقة كوكس بازار"، مضيفا: "مع انخفاض المؤشر لأربع درجات سيتم إنقاذهم جميعا" في إشارة لنظام تحذير من العواصف".
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