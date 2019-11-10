روحاني يعلن عن اكتشاف حقل ضخم باحتياطي 53 مليار برميل نفط

اعلن الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ عن اكتشاف حقل ضخم باحتياطي 53 مليار برميل نفط. وأوضح روحاني في كلمة أمام حشد غفير من أهالي محافظة يزد، أن الحقل المكتشف مساحته تبلغ 2400 كم مربع، ويقع بين مدينتي "بستان" و"اميدية" في إقليم خوزستان جنوب غرب البلاد، ويصل عمق الطبقات النفطية في الحقل إلى 80 متر، منوها بأن الصادرات غير النفطية لإيران تزداد رغم العقوبات والصعوبات.

وأضاف روحاني أن "اكتشاف حقل النفط هو هدية صغيرة من الحكومة ووزارة النفط والشركة الوطنية الإيرانية للنفط إلى الشعب الإيراني العظيم". ولفت إلى أن اكتشاف حقل النفط تم بفضل جهود الشركة الوطنية الإيرانية للنفط منذ عام 2016 حتى الأسبوع الماضي.

واشار الرئيس ‏روحاني الى ان الشعب الإيراني مر بظروف اقتصادية صعبة خلال عام ونيف والعدو يأس من تحقيق النتائج التي يرجوها من ضغوطه.