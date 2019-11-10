متحدث باسم حماس: حكومة إسرائيل توهم الرأي العام بتحركها في ملف الأسرى

ركّز المتحدث باسم "​حركة حماس​" حازم قاسم، على أنّ " ​الحكومة الإسرائيلية​ تحاول أن توهم الرأي العام لديها بأنّها تتحرّك في ملف جنودها الأسرى"، مؤكّدًا أنّ "الحكومة المذكورة لا تبدي أي جدية في التعامل مع ملف الجنود الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "الحكومة الإسرائيلية تتلاعب بمشاعر أهالي الجنود الأسرى لدى "​كتائب القسام​" (الجناح المسلح لحركة حماس)، ولا تريد أن تدفع ثمن الصفقة لحسابات فئويّة حزبيّة انتخابيّة"، مبيّنًا أنّ "على أهالي الجنود التحرّك للضغط على الحكومة الإسرائيلية، الجهة المعطّلة لصفقة تبادل أسرى".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلاميّة بأنّ وفدًا إسرائيليًّا يضمّ مسؤولين رفيعي المستوى، يزور ​القاهرة​ هذه الأيام بالتزامن مع زيارة مفاجئة لوفد من "حماس"، في محاولة مصريّة لحلحلة ملف الأسرى لدى الجانبين.