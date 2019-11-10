تعيين کاظم جلالي سفيرا لطهران في موسكو

أفادت وكالة أنباء الطلبة ال​إيران​ية بأن "النائب الإيراني کاظم جلالي سيحل محل ​مهدي سنائي​ سفيرا ل​طهران​ في ​موسكو​". وبحسب الوكالة فقد وافق ​مجلس الشورى​ على استقالة النائب الإيراني كاظم جلالي. وأشارت الوكالة إلى أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي، ​علي لاريجاني​، أعرب عن أمله في أن "يلعب جلالي في مهمته ​الجديدة​ في ​السفارة الإيرانية​ في ​روسيا​ دوراً فعالاً في تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين إيران وروسيا".

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