شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يتقدم بطلب إحاطة بشأن تقنين أوضاع جمعيات بورسعيد الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات فى شأن تقنين أوضاع أصحاب الجمعيات الزراعية جنوب بورسعيد وعدم استخراج العقود للجمعيات.

وأضاف "وهدان" أن طلب الإحاطة يشير إلى أصحاب الجمعيات التى التزمت بدفع مقدم ثمن الأراضى فى المهلة التى كانت محددة لهم وذلك حتى يتسنى للمواطنين الاستمرار فى دفع باقى الأقساط المفروضة وعليهم أيضاً.

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وشدد وكيل مجلس النواب، على أن ذلك يفقد المواطن الثقة فى مصداقية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهو ما يستوجب التدخل فوراً.