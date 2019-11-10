استئناف نقل النفط الخام من حقل الغيارة إلى موانئ التصدير جنوبي العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كركوك (العراق)- (د ب أ):
أفادت مصادر عراقية في شركة نفط كركوك، الأحد، باستئناف عمليات نقل النفط الخام من حقل القيارة إلى مؤانئ التصدير في محافظة البصرة بمعدل 30 ألف برميل يوميا بعد توقف دام أياما بسبب المظاهرات الاحتجاجية في محافظة البصرة (550 كم جنوبي بغداد).
وقالت المصادر إن عمليات النقل بدأت بعد أن تم فتح الطرق وتأمينها أمام حركة الصهاريج المحملة بالنفط الخام.
وتطالب التظاهرات التي يشهدها العراق منذ الشهر الماضي بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل بنود في الدستور ومكافحة الفساد وتحسين الظروف المعيشية.
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