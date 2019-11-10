اليوم إجازة بالبنوك والبورصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
يتعطل العمل اليوم الأحد في البنوك والبورصة في إجازة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقال البنك المركزي في بيان له الأحد الماضي، "بمناسبة المولد النبوي الشريف، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019".
وأضاف: "على أن يستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر 2019".
وكانت البورصة المصرية، أعلنت يوم الثلاثاء في بيان لها، أن يوم الأحد المقبل الموافق 11 نوفمبر الجاري إجازة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
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