تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل والفاصوليا بين 25 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و4.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3.25 و6.25 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و 4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 3.25 و6.25 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 4 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

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الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 و3 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 2 و5 جنيهات.

الرمان بين 2 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.