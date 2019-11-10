نشرة طرح أرامكو: الشركة ستبيع 0.5% من أسهمها إلى المستثمرين الأفراد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

قالت نشرة طرح أرامكو السعودية، إن الشركة المملوكة للدولة ستبيع 0.5% من أسهمها إلى المستثمرين الأفراد، بحسب وكالة رويترز.

وبحسب نشرة الطرح، فإن الحكومة ستخضع لفترة حظر على بيع مزيد من الأسهم لا تقل عن 6 أشهر بعد الطرح العام الأولي.

وخلت نشرة الطرح الواقعة في أكثر من 600 صفحة من أي تفاصيل عن حجم ما ستدرجه الشركة إجمالا أو أي التزامات من مستثمرين رئيسيين.

وكانت مصادر قالت، إن الشركة قد تبيع بين 1 و2% بالمئة في سوق الأسهم السعودية فيما قد يصبح أكبر إدراج في العالم.

وقالت النشرة، إن طرح الأسهم سيبدأ في 17 نوفمبر الجاري.

وأطلقت أرامكو الطلقة الأولى في طرحها الأولي يوم الثالث من نوفمبر الجاري بعد سلسلة بدايات كاذبة.

ويسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجمع مليارات الدولارات لتنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على النفط عن طريق الاستثمار في غير قطاع الطاقة، وفقا للوكالة.

ومن بين المخاطر التي ذكرتها النشرة الصادرة في ساعة متأخرة، أمس السبت، إمكانية مواجهة هجمات إرهابية ودعاوى مكافحة احتكار، فضلا عن حق الحكومة السعودية في تحديد سقف إنتاج النفط وتكليف أرامكو بمشاريع خارج نشاطها الأساسي.

وأضافت النشرة، أن أرامكو قد تغير سياسة توزيعات الأرباح دون إخطار مسبق لمساهمي الأقلية.

وكانت منشآت لأرامكو السعودية قد استهدفت في 14 سبتمبر الماضي بهجمات غير مسبوقة أوقفت مؤقتا 5.7 مليون برميل يوميا من الإنتاج - بما يتجاوز 5% من المعروض النفطي العالمي.

فترة حظر

وقالت النشرة إن الحكومة ستخضع إلى "فترة حظر نظامية" تمنعها من بيع أي أسهم لستة أشهر بعد الإدراج، إضافة إلى فترة حظر تعاقدية تستمر 12 شهرا.

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ولن يكون بوسع أرامكو إدراج أسهم إضافية لفترة ستة أشهر بعد بدء التداول، ولا إصدار أسهم إضافية لاثني عشر شهرا.

ويبدأ الطرح للمستثمرين من المؤسسات في 17 نوفمبر الجاري وينتهي في الرابع من ديسمبر المقبل، في حين سيكون بوسع المستثمرين الأفراد الاكتتاب في الأسهم من 17 إلى 28 نوفمبر الجاري، بحسب ما ذكرته النشرة.

وقال سعودي يكتب على تويتر باسم عبد الرحمن، "اكتتاب أرامكو فرصه للناس. أكبر شركة في العالم والدولة ضمنت أرباحا لمدة خمس سنوات.. تملكك لأسهم في شركة أرامكو مكسب".

وتجري أرامكو محادثات مع صناديق ثروة سيادية خليجية وآسيوية ومع سعوديين أثرياء لاستقطاب مستثمرين كبار للطرح الأولي، لكن مستثمرا رئيسيا لم يبرم اتفاقا رسميا حتى الآن، وفقا للنشرة.

وقال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي " الصندوق السيادي لموسكو"، الخميس الماضي، إن صندوق الاستثمار الروسي الصيني يعمل على جذب مستثمرين صينيين إلى طرح أرامكو.

وأبلغ مصرفيون الحكومة السعودية أن من المرجح أن يقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 1.5 تريليون دولار، أي دون التريليوني دولار التي ذكرها الأمير محمد عندما طرح فكرة الإدراج للمرة الأولى قبل حوالي أربع سنوات.

وكانت الآمال تتجه بادئ الأمر صوب طرح أولي لنسبة 5% في البورصات المحلية والأجنبية لكنها تحطمت العام الماضي عندما أُوقفت العملية وسط سجال بشأن مكان إدراج أرامكو في الخارج.

وقالت أرامكو، إن موعد بدء العملية تأجل بسبب شروعها في الاستحواذ على 70% من صانع البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

وتوقع المحللون من بنوك تعمل على الإدراج المحلي نطاقا واسعا للتقييم يدور بين 1.2 و2.3 تريليون دولار.

وعلى أساس تقييم يبلغ تريليوني دولار، بوسع أرامكو جمع 40 مليار دولار، مما سيتجاوز الرقم القياسي البالغ 25 مليار دولار الذي جمعه عملاق التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا في 2014.

وسيقترب ذلك من مثلي تقييم مايكروسوفت، الشركة المدرجة الأعلى قيمة في العالم حاليا، وسبعة أمثال تقييم إكسون موبيل، أكبر شركة نفط رئيسية مدرجة من حيث القيمة السوقية.

وقال دومينيك بوكور"إنجرام"، مدير محافظ الأسواق الناشئة في فييرا كابيتال، "نظرا لحجمه والتداول الحر المرجح، ينبغي أن تكون أرامكو مستحقة للإدراج السريع على مؤشرات الأسواق الناشئة لكل من فوتسي وام.اس.سي.آي في غضون عشرة أيام من الطرح الأولي".