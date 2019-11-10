نشرة إصدار عملاق النفط السعودي أرامكو تتصدر "جوجل"

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر موقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية عن شركة أرامكو، وتصدرت الشركة تريندات موقع البحث خاصة مع تأكيد وسائل إعلام سعودية، أن هناك حالة ترقب في أسواق الأسهم المحلية والعربية والعالمية، لإعلان شركة النفط السعودية "أرامكو"، اليوم السبت، عن نشرة الإصدار، وذلك قبل موعد بداية الاكتتاب التاريخي على أسهم عملاق النفط السعودي.

ووفق صحيفة "سبق" الإلكترونية، تحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاجها المستثمر قبل اتخاذ قراره، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وقال رئيس "أرامكو" وكبير الإداريين التنفيذيين أمين الناصر، قبل أيام، "إنه سيتم

إعلان نشرة إصدار أرامكو، يوم 9 نوفمبر 2019"، وأكد الناصر، في المؤتمر الصحافي للشركة، أن الشركة قادرة على توزيع 75 مليار دولار كأرباح على المساهمين، مبينًا أن مركز الشركة المالي قوي جدًا، حيث أعلنت في 2018 صافي أرباح بقيمة 111 مليار دولار، وتدفقات مالية حرة بحدود 86 مليار دولار.وأوضح الناصر، أنه حين تم وضع 75 مليار دولار في 2020 كسقف أدنى للأرباح، تم الأخذ بعين الاعتبار رؤية الشركة لسعر معين لأسعار النفط ومستوى إنتاج معين ومعقول حسب الأسواق العالمية.وأفادت تقارير إعلامية سعودية بأن البنوك بالمملكة استبقت المشاركة في اكتتاب "أرامكو"، بتنبيه هام لعملائها الراغبين في المشاركة في هذا الطرح العام الأولي.وطلبت البنوك من العملاء الراغبين هم أو أحد أفراد عائلتهم في الاكتتاب على أسهم "أرامكو" إلى مراجعة أقرب فرع لتحديث البيانات الخاصة بالأسرة.وحددت "أرامكو" قائمة بالبنوك الـ 13 التي سيتم من خلالها الاكتتاب داعية العملاء الذين لا يملكون حسابات نشطة في هذه البنوك إلى مراجعة البنوك المشتركة في الاكتتاب.وتبحث شركة أرامكو السعودية، بيع حوالي 0.5 من الشركة النفطية الحكومية العملاقة لمستثمرين أفراد فى الطرح العام الأولى المزمع لأسهمها، وفق ما قالت ثلاثة مصادر لرويترز.ولم تكشف الشركة بعد عن حجم طرحها العام الأولى أو النسبة التى سيتم طرحها من أسهم الشركة على الرغم من أن مصادر قالت من قبل إنها قد تتراوح بين واحد % واثنين%.