كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يقتل عناصر حوثية غرب الجوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365





تمكنت قوات الجيش اليمني، من استهداف مجاميع من الميليشيا الحوثية، في جبهات حام، والمتون، والساقية، والمصلوب، أثناء ما كانت تستعد للتسلل صوب مواقع محررة، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" السبت.

وأحبطت قوات الجيش محاولات الميليشيا للتسلل، وأجبرتها على التراجع والفرار، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها، إضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.

وقال رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، السبت، إن استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في تصعيدها العسكري والخرق المتكرر للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، غربي البلاد، رغم نشر نقاط المراقبة الأممية مؤشر على عدم جديتها في الرضوخ للسلام وتحدي الإرادة المحلية والدولية في وضع حد للمعاناة التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م.