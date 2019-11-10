كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أرامكو" السعودية تصدر نشرة الاكتتاب للطرح العام الأولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وسيحظر على أرامكو إدراج أسهم إضافية خلال فترة ستة أشهر بعد بدء تداول الأسهم في البورصة.
صدور نشرة اكتتاب أرامكو للأفراد والمؤسسات هو الحدث المنتظر من المستثمرين والمواطنين الراغبين في المشاركة في هذا الاكتتاب الذهبي والأكبر تاريخيًا.
وأوضحت الشركة أن فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات تبدأ في 17/11/2019م، وتنتهي بحلول 04/12/2019م.
وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الأفراد تبدأ في 17/11/2019م، وتنتهي 28/11/2019م.
وكما أعلن المهندس أمين الناصر الرئيس التنفيذي للشركة أن نشرة اكتتاب أرامكو تصدر اليوم السبت التاسع من نوفمبر 2019، تلك النشرة والتي تقدم كل التفاصيل الهامة للراغبين في الاكتتاب.
وتُظهر النشرة أرقام ميزانية الشركة وقائمة الأرباح، وغيرها من الأرقام، وتعتبر الشركة هي الأكبر من حيث تحقيق الأرباح على مستوى العالم.