"أرامكو" السعودية تصدر نشرة الاكتتاب للطرح العام الأولي

صدور نشرة اكتتاب أرامكو للأفراد والمؤسسات هو الحدث المنتظر من المستثمرين والمواطنين الراغبين في المشاركة في هذا الاكتتاب الذهبي والأكبر تاريخيًا.

وأوضحت الشركة أن فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات تبدأ في 17/11/2019م، وتنتهي بحلول 04/12/2019م.

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وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الأفراد تبدأ في 17/11/2019م، وتنتهي 28/11/2019م.

وكما أعلن المهندس أمين الناصر الرئيس التنفيذي للشركة أن نشرة اكتتاب أرامكو تصدر اليوم السبت التاسع من نوفمبر 2019، تلك النشرة والتي تقدم كل التفاصيل الهامة للراغبين في الاكتتاب.

وتُظهر النشرة أرقام ميزانية الشركة وقائمة الأرباح، وغيرها من الأرقام، وتعتبر الشركة هي الأكبر من حيث تحقيق الأرباح على مستوى العالم.



