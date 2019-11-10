كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التركي ونظيرة الروسي يناقشان الهجوم التركي في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الرئاسة التركية، مساء اليوم السبت، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ناقشا الهجوم العسكري التركي في سوريا في اتصال هاتفي.

وبدأت تركيا هجومها عبر الحدود منذ شهر، قائلة: إنها "تهدف إلى طرد القوات، التي يقودها الأكراد من المنطقة الحدودية، وإنشاء منطقة آمنة لتوطين اللاجئين السوريين".

كما أوقفت تقدمها بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، دعا إلى الانسحاب من الحدود لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين، بسبب صلاتهم بالمقاتلين الأكراد، الذين يشنون تمردًا داخل تركيا.

ووافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت لاحق، على اتفاق منفصل مع موسكو، والذي دعا أيضًا إلى سحب وحدات حماية الشعب ما لا يقل عن 30 كيلومترًا (20 ميلًا تقريبًا) من الحدود، لكنه قال منذ ذلك الحين إنه لا واشنطن ولا موسكو تمكنت من إبرام الصفقات.

وأوضح البيان التركي، أن أردوغان وبوتين أكدا التزامهما بالاتفاق، الذي تم التوصل إليه في اجتماع في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود، والذي مهد الطريق لدوريات عسكرية روسية تركية مشتركة داخل سوريا.

وقال إن الرجلين ناقشا أيضا التجارة الثنائية، لكنهما لم يعطيا المزيد من التفاصيل.