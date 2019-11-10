جمعية البدائل بتيفلت تحتفي بالمشاركين في مشروع “نحن نقرر”

نظمت اليوم السبت، جمعية البدائل للتربية والتنمية الاجتماعية، بفضاء الذاكرة التاريخية بتيفلت، حفلا ختاميا للنسخة الأولى من مشروع “نحن نقرر”، الهادف لتعزيز قدرات شباب مدن الخميسات، ووالماس، وخنيفرة، والرماني، بالإضافة لتيفلت، في القيادة، والتواصل، والترافع حول أوراق السياسات.

وشهد الحفل الختامي للمشروع الممول من طرف المؤسسة الأوربية من أجل الديمقراطية، عرض شريط “فيديو” قصير، يُوثق لأهم مراحل البرنامج، بدءا بالدورات التدريبية حول آليات كتابة أوراق السياسات، مرورا بالمواضيع التي تم اختيارها من طرف المشاركين للترافع عليها، وصولا إلى تقديمها لصناع القرار بالمدن التي ينتمون إليها.

وعبر كل من إبراهيم البلبال، رئيس جمعية البدائل، وسفيان السعودي، مدير مشروع “نحن نقرر”، عن سعادتهما بالنجاح الذي عرفته أولى نسخ المشروع، والذي أكده المشاركون في البرنامج، من خلال اكتسابهم لمهارات إضافية في تعزيز قدراتهم التواصلية، فضلا عن جعلهم يشاركون في عملية صناعة القرار بمناطقهم.

وفي نهاية الحفل، تم تسليم شواهد التخرج للمشاركين في المشروع، الذي امتد سنة كاملة، كل حسب المدينة التي ينتمي إليها.