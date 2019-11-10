Bonjour عثر مواطنون اليوم السبت، عَلى خمسيني جثة هامدة داخل كوخ يقطنه بالسوق القديم “جوطيا” بمدينة ببني ملال.
وحسب مصادر “اليوم24″، فالهالك مجهول الهوية كان يعيش حياة التشرد بالمنطقة، قبل العثور عليه.
وأكد المصدر ذاته، أن المصالح الأمني وعناصر الشرطة العلمية والتقنية، حلت فور علمها بالخبر بمكان الحادث، حيث تم فتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات هذه الوفاة .
هذا وقد تم نقل جثة الهالك مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، قصد إخضاعها لتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر إستنفار أمني..العثور على “مشرد” جثة هامدة وسط “جوطيا”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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