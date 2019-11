هجرها والدها في عمر 4 سنوات، وفازت بجائزة غرامي 15 مرة.. محطات في حياة أديل

أديل هي مُطربةٌ حائزةٌ على جائزة الغرامي 15 مرة وجائزة أوسكار، أتاح لها صوتها الحنون أن تُحقق نجاحاً عالمياً بأغانٍ تجاوزت مليارات المشاهدات مثل Rolling in the Deep، و Someone Like You، و Hello.

وحسب موقع biography الأمريكي، وُلدت أديل لوري في 5 ماي من عام 1988 ببريطانيا، وكانت الابنة الوحيدة لأمها بيني أدكينز، «الفنانة» التي كانت تبلغ من العمر 18 عاماً حين أنجبتها، ولأبيها الويلزي مارك إيفانز الذي هجرهما حين كانت في الرابعة من عمرها.

ظل إيفانز على تواصل مع ابنته حتى عامها العاشر، لكن علاقتهما انهارت بعد إغراقه في شرب الخمور.

نما شغف أديل بالموسيقى، وكانت تسمع منذ طفولتها لكبار الفنانين البريطانيين، وخاصة القدامى منهم مثل إيتا جيمس وإيلا فيتزجيرالد، لذلك قررت أن تنمي هذا الشغف بالتدريب، فذهبت إلى مدرسة بريت للفنون المسرحية والتكنولوجيا، التي تخرجت منها إيمي واينهاوس.

قدمت أديل وأثناء تواجدها بالمدرسة من ثلاث أغانٍ، وحين سمع المسؤولون في شركة XL للإنتاج الفني تلك الأغاني تواصلوا معها، وفي نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2006، أي بعد أربعة أشهرٍ فقط من تخرجها، وقعت معهم أول عقد إنتاج فني.

أطلقت أديل أول ألبوماتها 19، الذي سُمي نسبةً لعمرها حين بدأت تسجيل أغانيه، ونشر في أوائل العام 2008، وفور صدوره اكتسبت أديل شهرة واسعة جداً.

حقق الألبوم صدىً كبيراً بين الجمهور الأمريكي حين أطلقته في الولايات المتحدة شركة كولومبيا ريكوردس، تماماً مثل أصداؤه في بريطانيا.

حتى أنه عند ظهورها في أكتوبر 2008 ببرنامج Saturday Night Liv. كان الألبوم يحتل المركز رقم 40 على تطبيق iTunes وقت تسجيل الحلقة. وبعد أقل من 24 ساعةً وصل إلى المركز الأول.

