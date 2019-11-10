هجرها والدها في عمر 4 سنوات، وفازت بجائزة غرامي 15 مرة.. محطات في حياة أديل

أديل هي مُطربةٌ حائزةٌ على جائزة الغرامي 15 مرة وجائزة أوسكار، أتاح لها صوتها الحنون أن تُحقق نجاحاً عالمياً بأغانٍ تجاوزت مليارات المشاهدات مثل Rolling in the Deep، و Someone Like You، و Hello.
وحسب موقع biography الأمريكي، وُلدت أديل لوري في 5 ماي من عام 1988 ببريطانيا، وكانت الابنة الوحيدة لأمها بيني أدكينز، «الفنانة» التي كانت تبلغ من العمر 18 عاماً حين أنجبتها، ولأبيها الويلزي مارك إيفانز الذي هجرهما حين كانت في الرابعة من عمرها.
ظل إيفانز على تواصل مع ابنته حتى عامها العاشر، لكن علاقتهما انهارت بعد إغراقه في شرب الخمور.
نما شغف أديل بالموسيقى، وكانت تسمع منذ طفولتها لكبار الفنانين البريطانيين، وخاصة القدامى منهم مثل إيتا جيمس وإيلا فيتزجيرالد، لذلك قررت أن تنمي هذا الشغف بالتدريب، فذهبت إلى مدرسة بريت للفنون المسرحية والتكنولوجيا، التي تخرجت منها إيمي واينهاوس.
قدمت أديل وأثناء تواجدها بالمدرسة من ثلاث أغانٍ، وحين سمع المسؤولون في شركة XL للإنتاج الفني تلك الأغاني تواصلوا معها، وفي نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2006، أي بعد أربعة أشهرٍ فقط من تخرجها، وقعت معهم أول عقد إنتاج فني.
أطلقت أديل أول ألبوماتها 19، الذي سُمي نسبةً لعمرها حين بدأت تسجيل أغانيه، ونشر في أوائل العام 2008، وفور صدوره اكتسبت أديل شهرة واسعة جداً.
حقق الألبوم صدىً كبيراً بين الجمهور الأمريكي حين أطلقته في الولايات المتحدة شركة كولومبيا ريكوردس، تماماً مثل أصداؤه في بريطانيا.
حتى أنه عند ظهورها في أكتوبر 2008 ببرنامج Saturday Night Liv. كان الألبوم يحتل المركز رقم 40 على تطبيق iTunes وقت تسجيل الحلقة. وبعد أقل من 24 ساعةً وصل إلى المركز الأول.
في 22 أكتوبر عام 2015، أعلنت أديل أنها ستُصدر ألبومها الثالث، 25 ونشرت غلاف الألبوم على موقع إنستغرام، وكتبت وصفاً له «كان ألبومي الأخير يدور حول الانفصال، ولو أن لي أن أُعنون ألبومي هذا فسأصفه بأنه ألبوم يدور حول الصُّلح والتعويض عن الأوقات الماضية.
في 23 أكتوبر عام 2015، أطلقت أديل أغنية Hello التي أثبتت مرةً أُخرى براعة صوتها في أغاني البوب الكلاسيكية، أخرج الفيديو إكزافير دولان، وأدى الممثل تريستان وايلدز دور الحبيب، ويُعتقد أنه أصبح أول فيديو كليب يُصور بكاميرا IMAX.
احتلت الأغنية فور صدورها المركز الأول في ترتيب مجلة Billboard، وبهذا أصبحت رابع أغنيةٍ لأديل تحتل المركز الأول، وأصبحت أول أغنيةٍ تُحقق أكثر من مليون تحميلٍ خلال أسبوعٍ واحدٍ من صدورها وظلت الأغنية في المركز الأول لعدة أسابيعٍ في لندن والولايات المتحدة.
الأغنية من ألبوم أديل الثالث، 25، وهي خامس أغنيةٍ لها تحتل المركز الأول في قائمة مجلة Billboard للأغاني الجديدة واحتلت كذلك المركز الثامن في قائمة أنجح 100 أغنيةٍ صدرت في 2016.
ثاني الأغاني المنفردة من ألبوم 25، احتلت المركز رقم 14 في قائمة أنجح 100 أغنية في 2016.
رُشحت أديل للحصول على جائزة غرامي 18 مرةً وفازت بما مجموعه 15 جائزةً في 2009، و2012، و2017. إضافة إلى أنها فازت بجائزة أوسكار لأفضل أغنية أصلية عن فيلم جيمس بوند Skyfall، وحملت الأغنية نفس الاسم.
في العام 2011 قابلت أديل شريكها السابق سايمون كونيكي، الذي يكبرها بـ13 عاماً وفي يونيو 2012، أعلنت أديل على أنها حاملٌ بابنهما الأول، وفي 19 أكتوبر عام 2012 وضعت ابنها الأول أنغيلو، لكنها انفصلت عنه في أبريل/نيسان من العام الجاري 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر هجرها والدها في عمر 4 سنوات، وفازت بجائزة غرامي 15 مرة.. محطات في حياة أديل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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