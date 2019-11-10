أحرز “هاتريك”.. ميسي يقود البارصا لهزم سيلتا والعودة لصدارة “الليغا”

قاد النجم الأرجنتني ليونيل ميسي، فريقه برشلونة، مساء اليوم السبت، إلى الانتصار على ضيفه سيلتا فيغو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، برسم مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإسباني.

وافتتح ميسي مهرجان أهداف البارصا، من علامة الجزاء بعد مرور 23 دقيقة، قبل أن يعدل لوكاس أولازا الكفة للضيوف عند الدقيقة 42، ليعود ميسي بعدها بأربع دقائق ويوقع الهدف الثاني لفريقه، منهيا الشوط الأول بتقدم زملائه بهدفين لواحد.

وعاد قائد البارصا، دقيقتين على بداية الجولة الثانية، ليدون هدفه الشخصي الثالث “هاتريك” ولناديه، قبل أن يختتم سيرجيو بوسكيت رباعية الفريق الكطلوني عند الدقيقة 85.

ونجح بطل إسبانيا، عقب هذا الفوز العريض، في استعادة صدارة “الليغا” رافعا رصيده للنقطة 25 بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد، المنتصر على مضيفه إيبار برباعية نظيفة.