أكد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ "اننا مع ​الثورة​ في مطالبها في ​مكافحة الفساد​ وسوء الادارة ووقف الهدر ومحاسبة الفاسدين انما التعدي على نصب الشيخ بشير في ​ساحة ساسين​ هذا شئ مختلف"، مضيفا:"لا تعتدوا على مقدساتنا وعلى شهدائنا".



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كانت هذه تفاصيل خبر واكيم: نؤيد مطالب الثورة ولكن لا تعتدوا على مقدّساتنا وشهدائنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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