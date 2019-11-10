أبو زيد: موسكو ضد أي تدخل خارجي يمس الإستقرار والأمن في لبنان

أوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية ​أمل أبو زيد​، في حديث تلفزيوني، أنه لمس خلال إجتماعه مع بعض المسؤولين الروسي قلق من الأوضاع في ​لبنان​، مشيراً إلى أن موسكو ضد أي تدخل خارجي يمس الإستقرار والأمن في لبنان، لافتاً إلى أنهم بعض ما يحصل في لبنان بما حصل في بلدان أخرى سابقاً.

واعتبر أبو زيد أن تصريح السفير الروسي ​الكسندر زاسبكين​، قبل بدء ​الحراك الشعبي​، عن أن ​الولايات المتحدة​ تحضر للفوضى في لبنان، لا يمكن إلا أنه يكون يستند على معلومات من الخارجية الروسية، مؤكداً أن هناك إهتماماً كبيراً من الجانب الروسي بالوضع في لبنان، وهم يدعمون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومواقفه.

على صعيد متصل، لفت أبو زيد إلى أن موسكو تعتبر أن لبنان وإستقراره له إنعكاس على أمن وإستقرار لبنان، مذكراً بأن موسكو لديه قوات عسكرية في سوريا.

من جهة ثانية، أكد أبو زيد أن هناك خللاً على المستوى الإقتصادي في لبنان، مشيراً إلى أن خطوات يجب أن تحصل، متمنياً أن يتم تنفيذ ما أعلن عنه رئيس ​جمعية المصارف​ سليم صفير بعد إجتماع بعبدا المالي.