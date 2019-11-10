أكد رئيس منظمة ​الطاقة الذرية​ ال​إيران​ية علي أكبر صالحي أن "كل خطوات ​ايران​ في خفض التزاماتها تأتي في إطار ​الاتفاق النووي​ وليس خارجه"، مشيرا الى ان "الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، و​الولايات المتحدة​ التي انسحبت منه، تشعر بقلقل إزاء مضي إيران قدما في خفض التزاماتها بموجب الصفقة، لأن ذلك يظهر أن البلاد تعزز قدراتها التي كانت كامنة حتى تتحول إلى ملموسة".

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كانت هذه تفاصيل خبر صالحي: ما زلنا نتصرف في إطار الاتفاق النووي وليس خارجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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