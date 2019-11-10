شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع عزاء هيثم أحمد زكى.. مكرم محمد أحمد يطالب الصحفيين بمراعاة المشاعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، إن تغطية الصحفيين والمصوريين الصحفيين لمراسم العزاء يحكمها فى النهاية ضوابط ترتبط بمهنيته ومشاعر المواطنين، مشيرا الى أنه من الصعب وضع ضوابط أو قاعدة لتغطية مراسم العزاء.

وتابع مكرم محمد أحمد فى تصريحات له: "من الممكن أن يتوافق الصحفى أو المصور مع الوضع و يقوم بتغطية مراسم العزاء بطريقة غير مستفزة، ما يحدث فى مراسم أى عزاء للمشاهير حالات فردية يصعب وضع قواعد لها".

Advertisements

ووجه مكرم محمد أحمد رسالة للصحفيين والمصوريين الصحفيين قائلا: " لابد أن تضع مهنيتك نصب عينك، ولكن المهم أن تحافظ على مشاعر المواطنين، وألا تزيد من آلامهم، ويمكن أن تتحصل على ما تريد بشكل غير مستفز، المسألة ليست مجرد الحصول على خبر أو عنوان، المشاعر مهمة وضرورية ودورك كصحفى فى مثل هذه الأمور حيوى".

وكان عدد من الفنانين قد حرصوا على تقديم واجب العزاء فى الفنان الراحل هيثم احمد زكي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، منهم أحمد حلمى، محمد إمام، أحمد السقا، محمد هنيدي، الفنانة التونسية درة، ياسمين رئيس، شهيرة، أحمد صلاح حسنى، محمد لطفى، محمد عبد الرحمن.