شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتصالات النواب: حكم أردوغان وصمة عار على تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، إن اتجاه الكثير من الفتيات الأتراك والنساء للعمل كفتيات ليل داخل تركيا خلال الفترة الاخيرة، بسبب تدني الظروف المعيشية وبسبب الفقر، وفق الصحف التركية التي رصدت هذا الواقع البائس، وصمة عار لحكم أردوغان ودليل مخزي على فشله في إدارة البلاد.

وأضاف بدوى، أن التحقيق الصحفي الذي أجرته صحيفة أحوال التركية وجاء فيه فيه إن الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها تركيا حيث البطالة، وانخفاض الأجور والفقر وتفاقم وصعوبة ظروف المعيشة، وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية دفع جزء كبير من المجمتع التركي، للعمل بالدعارة.

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ولفت رئيس لجنة اتصالات النواب، إلي أن سياسات أردوغان الداعمة للإرهاب، والعدائية مع الدول العربية، ومع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أدت إلى إصابة الاقتصاد التركي، بحالة من الشلل التام وتراجع الإنتاجية وانهيار الليرة التركية، والنتيجة ظروف بائسة يحياها ملايين الأتراك، دفعتهم للعمل بالدعارة والمهن الرخيصة حتى يتمكنوا من الحياة.