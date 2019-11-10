شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتصالات النواب: حكم أردوغان وصمة عار على تركيا والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف بدوى، أن التحقيق الصحفي الذي أجرته صحيفة أحوال التركية وجاء فيه فيه إن الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها تركيا حيث البطالة، وانخفاض الأجور والفقر وتفاقم وصعوبة ظروف المعيشة، وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية دفع جزء كبير من المجمتع التركي، للعمل بالدعارة.
ولفت رئيس لجنة اتصالات النواب، إلي أن سياسات أردوغان الداعمة للإرهاب، والعدائية مع الدول العربية، ومع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أدت إلى إصابة الاقتصاد التركي، بحالة من الشلل التام وتراجع الإنتاجية وانهيار الليرة التركية، والنتيجة ظروف بائسة يحياها ملايين الأتراك، دفعتهم للعمل بالدعارة والمهن الرخيصة حتى يتمكنوا من الحياة.
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