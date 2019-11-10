شكرا لقرائتكم خبر عن محمود التهامى يحيى الاحتفال بالمولد النبوى أمام مسجد الإمام الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين،مساء اليوم السبت ، الاحتفال بـ المولد النبوى الشريف، أمام مسجد مولانا الامام الحسين رضى الله عنه بالقاهرة.

والتف الآلاف حول الشيخ محمود التهامى، وأقيمت حلقة الذكر، واعتلى التهامى خشبة المسرح، وأنشد عددًا من قصائد مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وآل بيته، وألهب الشيخ محمود التهامى حماس المواطنين الذين توافدوا على الساحة الحسينينة للاحتفال بالمولد النبوى ،و الذين تفاعلوا مع الإنشاد الدينى، وظلوا يتمايلون بأجسادهم مع الموسيقى وكلمات الذكر.

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ووجه الشيخ محمود التهامى التحية لرجال الداخلية الذين يقومون بتأمين الاحتفال.

يذكر أن المشيخة العامة للطرق الصوفية احتفلت اليوم السبت، بالمولد النبوى، حيث سيرت موكبا ضخما ضم الآلاف من أبناء الطرق الصوفية احتفالا بالمولد النبوى الشريف للعام الهجرى 1441، من مسجد سيدى صالح الجعفرى بمنطقة الدراسة المجاور لمشيخة الأزهر، وصولا لمقر المشيخة العامة للطرق الصوفية الجديد، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ الموكب الذى غير مساره حيث كان من المعتاد أن ينتهى بدخول الموكب لمسجد الإمام الحسين، ليغير اتجاهه لمقر المشيخة العامة الجديد.

وانطلق الموكب عقب صلاة العصر من مسجد سيدى صالح الجعفرى تقدمته الطريقة الحامدية الشاذلية، وذلك وسط انتشار رجال الأمن لتأمين الموكب كما تقدم الموكب الخيالة التابعة لوزارة الداخلية، وسط ترديد الأناشيد الدينية، كما ردد البعض هتافات تحيا مصر معلنين دعمهم لمصر وقيادتها.