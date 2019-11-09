شرعت السلطات المحلية بطنجة اليوم السبت، في عملية هدم المحطة الطرقية القديمة، المتواجدة بساحة الجامعة العربية.
وانطلقت عملية هدم المحطة التي تبلغ مساحتها حوالي 13 ألف متر مربع، بعد أسبوع على ترحيلها إلى الطريق الدائري رقم 9، حيث بدأت الجرافات بتحطيم المطاعم والمقاهي، قبل أن تنتقل إلى الأرصفة والبناية الرئيسية للمحطة.
وكان رئيس مجلس جماعة طنجة، محمد البشير العبدلاوي قد كشف في تصريح سابق لـ”اليوم 24″ أن الوعاء العقاري للمحطة سيتحول إلى ساحة، ستحتوي على مآرب تحت أرضي، وذلك في إطار تنظيم خدمات مواقف السيارات بالمدينة والتقليل من الازدحام.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أسبوع من إغلاقها.. سلطات طنجة تشرع في هدم المحطة الطرقية القديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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