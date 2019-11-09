كأس العرش.. ملعب طنجة “عقدة” الكبار أمام فرق القسم الثاني

أصبح ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة، يمثل “عقدة” لأندية القسم الوطني الأول للبطولة الاحترافية أمام فرق القسم الثاني، في مسابقة كأس العرش.

فبعد أن حجز فريق الوداد الفاسي، المنتمي للدرجة الثانية، قبل عام، بطاقة العبور إلى نصف نهائي الكأس الفضية، على أرضية ملعب طنجة، بتجاوزه نادي الرجاء الرياضي، بركلات الترجيح، بعد نهاية زمن المواجهة الأصلي وشوطيها الإضافيين بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

عاد الاتحاد الرياضي البيضاوي، اليوم السبت، ليكرس تفوق أندية القسم الثاني، على نظيرتها المنتمية للأول، بالملعب ذاته، حيث نجح في تخطي الدفاع الحسني الجديدي، بهدف دون رد، بعد التمديد، ليضمن لأول مرة في تاريخه تواجده في نهائي كأس العرش.

يذكر أن وداد فاس، خسر نهائي النسخة الماضية أمام نهضة بركان بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد ﷲ بالرباط، بينما ينتظر “الطاس” المتأهل من لقاء حسنية أگادير والمغرب التطواني، غدا الأحد، بمراكش، للتعرف على منافسه في المباراة النهاىية، التي سيحتضنها الملعب الشرفي بوجدة، في 18 من الشهر الجاري.