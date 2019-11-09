مراكش.. الملك يترأس حفل إحياء ذكرى المولد النبوي

ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي إسماعيل، اليوم السبت بالقصر الملكي بمراكش، حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف.

وخلال هذا الحفل الديني، الذي تميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية شريفة، ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، عرضا بين يدي الملك، حول حصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية، والمبادرات التي تم القيام بها للنهوض بالشأن الديني، قبل أن يقدم للملك التقرير السنوي لهذه الحصيلة.

واستعرض الوزير في كلمته، الإنجازات التي تم بلوغها خلال السنة الجارية، من أجل نشر القرآن الكريم، والحفاظ على السنة النبوية الشريفة، وكذا مختلف مبادرات المجلس العلمي الأعلى.

إثر ذلك، سلم أمير المؤمنين جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية، مناصفة، للسيدين مصطفى البحياوي من مدينة طنجة وحميد ابن الحاج السلمي من مدينة فاس.

وتمنح هذه الجائزة كل سنة كمكافأة للشخصيات العلمية المرموقة، الوطنية والدولية، بغية تشجيعها على إنجاز أبحاث عالية المستوى في مجال الدراسات الإسلامية، وذلك تماشيا مع تعليمات الشريعة السمحة التي تحث على طلب العلم وحسن توظيفه.

وتقدم للسلام على الملك السيد حاتم بن عبد الله بن سعد بن رايزه من المملكة العربية السعودية، الذي تسلم جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم مع الترتيل والتفسير.

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كما تقدم للسلام على الملك، السيد محمد مفتاح فريد من جمهورية إندونيسيا، الذي سلمه جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد، مع حفظ خمسة أحزاب.

وسلم أمير المؤمنين، أيضا، جائزة محمد السادس التكريمية في فن الخط المغربي للسيد العربي توراك من مدينة مكناس، كما سلم جائزة محمد السادس للتفوق في فن الخط المغربي للسيد يوسف صوصي علوي من مدينة الدار البيضاء.

إثر ذلك، سلم الملك جائزة محمد السادس التكريمية في فن الزخرفة المغربية على الورق للسيد عثمان فاسي فهري من مدينة فاس، وجائزة محمد السادس للتفوق في فن الزخرفة المغربية على الورق للسيد زكرياء مسلك من المدينة نفسها.

كما سلم الملك جائزة محمد السادس التكريمية في فن الحروفية العربية للسيد مولاي الحسن حيدرة من مدينة مراكش، وجائزة محمد السادس للتفوق في فن الحروفية العربية للسيد عبد الفتاح هراوي من مدينة ابن جرير.

بعد ذلك، تقدم للسلام على أمير المؤمنين أعضاء لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية، السادة محمد الكتاني، ومحمد يسف، ومصطفى بن حمزة، وإدريس خليفة، وأحمد شوقي بنبين، وأحمد شحلان، وعبد الحميد العلمي، وأحمد قسطاس (مقرر اللجنة).

حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة، ورئيسا غرفتي البرلمان، وعدد من مستشاري صاحب الجلالة، وعدد من أعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية، وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمد بالرباط، والعديد من العلماء وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.