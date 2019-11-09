وزارة الأوقاف تحصي الأضرحة والزوايا: 1507 مسجدا مغلقا يتطلب إصلاحها 2 مليار درهم

بلغ عدد المساجد المغلقة في المغرب بسبب عدم تأهيلها 1507 مساجد، حسب ما أكده وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلال تقديم ميزانية وزارته في مجلس النواب، أول أمس، مؤكدا أن تمويل برنامج تأهيل المساجد خلال السنوات السابقة بلغ ما يناهز مليارا و800 مليون درهم، ما مكن من إعادة تأهيل 997 مسجدا وإعادة فتحها في وجه المصلين، لكن بقي 1507 مساجد في حاجة إلى تأهيل، وتتطلب اعتمادات مالية تقدر بـ2 مليار درهم، وأكد أن وزارة الأوقاف ستعمل، خلال الثلاث سنوات المقبلة، على تعبئة جزء مهم من هذا المبلغ، حيث رصدت ضمن ميزانية 2020 مبلغ 362 مليون درهم اعتماد أداء.

من جهة أخرى، كشف وزير الأوقاف أن وزارته قامت بتحيين الجرد الإحصائي لعدد الزوايا والأضرحة بجميع جهات المملكة، حيث بلغ عددها 5471 ضريحا و1588 زاوية، و31 زاوية وضريحا. وأكد التوفيق أن وزارته تولي عناية خاصة للزوايا والأضرحة المنتشرة بمختلف أقاليم المملكة، وتحرص على تتبع ما تقوم به من أنشطة علمية وثقافية.

وبخصوص «معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات»، فقد بلغ مجموع الطلبة الذين يتابعون التكوين الأساسي فيه، خلال 2019، ما مجموعه 1226 طالبا من دول مختلفة، فالمغاربة منهم يشكلون 250 مستفيدا، فضلا عن 99 من مالي، و197 من غينيا، و193 من الكوت ديفوار، و32 من فرنسا (اتحاد مساجد فرنسا)، و274 من السنغال، و132 من نيجيريا، و14 من غامبيا، و35 من الغابون. وتتوقع الوزارة أن يصل عدد الطلبة في المعهد إلى 1506 طلاب.