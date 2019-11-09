ريال مدريد يلقن إيبار برباعية نظيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق ريال مدريد فوزا ساحقا على مضيفه إيبار برباعية نظيفة، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز رباعية ريال مدريد كل من اللاعبين كريم بنزيمة (هدفان)، سيرجيو راموس وفيديريكو فالفيردي.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 25 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري حاليا، في حين تجمد رصيد إيبار عند 15 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر.

مجريات المباراة:

أول تهديد في المباراة كان عبر الضيوف ريال مدريد، حيث انطلق إيدين هازارد على الرواق الأيسر، وأرسل عرضية لزميله بنزيما الذي سدد مباشرة لكن الحارس دميتروفيتش تصدى لها ببراعة.

ونجح كريم بنزيما في تسجيل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 17، حيث استقبل تمريرة من زميله فالفيردي في منطقة الجزاء، ليُسدد في المرمى الخالي.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 18، إثر تدخل عنيف من مدافع إيبار خوسيه أنخيل على البلجيكي إيدن هازارد، انبرى لها القائد سيرجيو راموس الذي سدد أسفل يمين الحارس دميتروفيتش، ليُضيف الهدف الثاني للميرنجي.

بينما أول تهديد لأصحاب الأرض، جاء عبر إسكالانتي في الدقيقة 20، حيث سدد كرة قوية من بعد منتصف الملعب بأمتار قليلة، لكن تسديدته مرت بجانب القائم الأيسر للحارس تيبو كورتوا.

واستمرت الأخطاء الكارثية لدفاع إيبار، بتدخل عنيف من كوتي على لوكاس فاسكيز، ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء، انبرى لها هذه المرة كريم بنزيما، الذي سدد أيضا أسفل يمين الحارس دميتروفيتش، ليُضيف الهدف الثالث للملكي في الدقيقة 29.

ونجح ريال مدريد في السيطرة على الكرة، وكبح جماح إيبار وقتل أي فرص لتقليص الفارق والعودة في النتيجة.

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وكاد سيرجي إنريتش مهاجم إيبار، أن يُسجل الهدف الأول لفريقه في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، حيث استقبل كرة عرضية وسدد كرة رأسية مرت بجانب القائم الأيسر للحارس كورتوا.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل ريال مدريد اندفاعه الهجومي ففي الدقيقة الأولى انطلق البلجيكي إيدين هازارد على الرواق الأيسر، وسدد كرة قوية مرت بجانب القائم الأيسر للحارس دميتروفيتش.

وركض بابلو دي بلاسيس لاعب إيبار على الطرف الأيمن، وتوغل في منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية مرت أعلى مرمى كورتوا في الدقيقة 50.

وتألق دميتروفيتش حارس إيبار في التصدي لانفراد من مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة 56، ببراعة.

ونجح الشاب فيدي فالفيردي في تسجيل الهدف الرابع لريال مدريد في الدقيقة 61، حيث استقبل تمريرة حريرية من لوكا مودريتش في منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية قوية أقصى يسار الحارس دميتروفيتش.

وحاول إينوي لاعب إيبار تقليص الفارق لأصحاب الأرض بتسديدة قوية، لكنها مرت أعلى مرمى كورتوا في الدقيقة 67.

وقرر الفرنسي زين الدين زيدان الدفع بالثنائي إيسكو وفينيسيوس جونيور بدلا من فالفيردي وهازارد، وأخيرًا إبراهيم دياز بدلا من فاسكيز.

وعلى الجانب الآخر أشرك خوسيه ميندليبار المدير الفني لإيبار، بيدرو ليون بدلا من أوريلانا، وإكسبوسيتو بدلا من كيكي، ودياز بدلا من ديوب.

وانخفض رتم الأداء لريال مدريد في الربع ساعة الأخير من المباراة، لكنه نجح في التحكم في زمام اللقاء حتى النهاية، ليخرج بالنقاط الثلاث.