إنتر ميلان يتخطى عقبة هيلاس فيرونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى فريق إنتر ميلان عقبة ضيفه هيلاس فيرونا بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية عشر من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز هدفا إنتر ميلان كل من اللاعبين ماتياس فيتشينو ونيكولو باريلا، وفي المقابل سجل هدف هيلاس فيرونا الوحيد اللاعب فاليريو فيري.

وبهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده من النقاط إلى 31 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 15 نقطة وهو يحتل المركز التاسع.

مجريات المباراة:

أولى المحاولات جاءت بالدقيقة الرابعة بعدما سدد كريستيانو بيراجي، ظهير إنتر الأيسر، تسديدة قوية من ركلة حرة ثابتة من النايحة اليمنى مباشرة في المرمى، ليبعدها الحارس إلى ركنية.

ورد فيرونا بهجمة مرتدة وصلت إلى سالسيدو في الجانب الأيسر الذي سدد كرة أرضية قوية وصلت لأحضان الحارس هاندانوفيتش.

وفي الدقيقة العاشرة، سنحت الفرصة أمام لاوتارو مارتينيز بعدما استغل ركلة ركنية نُفذت من الجانب الأيمن وقابلها لاوتارو برأسية علت العارضة.

وارتكب هاندانوفيتش حارس الإنتر خطأ بالدقيقة 18 على زاكاني، ليحصل الأخير على ركلة جزاء، تمكن فيري من تحويلها إلى هدف أول بالدقيقة 19، ليتقدم هيلاس فيرونا في جوزيبي مياتزا بهدف أول.

وكاد لوكاكو أن يسجل التعادل للإنتر بالدقيقة 24، بعدما قابل عرضية يسارية ليسدد كرة خادعة كادت أن تسكن الشباك لولا تركيز سيلفستري، وعاد البلجيكي بتسديدة جديدة صاروخية أرضية مرت بجوار القائم الأيسر لفيرونا.

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واقترب إنتر أكثر وأكثر من تسجيل التعادل، إلا أن العارضة وقفت حائلاً أمام فريق كونتي، بعدما سدد بروزوفيتش تسديدة قوية لامستها وخرجت إلى ركلة مرمى.

وسدد ستيفان دي فري مدافع الإنتر، تسديدة عابرة للقارات بالدقيقة 37 من مسافة بعيدة أبعدها الحارس ببراعة عن مرماه ليحرم مدافع النيراتزوري من تسجيل التعادل.

وبالدقيقة 44، أنقذ مدافع فيرونا مرماه من فرصة هدف محقق بعدما سدد فيتشينو الكرة، لولا تألق المدافع الذي أبعد الكرة من على خط المرمى قبل أن تتعدى بكامل محيطها خط المرمى.

وأهدر لوكاكو فرصة التعديل في الدقيقة 60، بعد عرضية من الجهة اليسرى قابلها لوكاكو بتسديدة ارتطمت بأقدام مدافع فيرونا وخرجت لركنية، ومن الكرة الركنية، سدد سكرينيار كرة رأسية فوق العارضة.

وأخيرًا، بالدقيقة 65، تمكن ماتياس فيتشينو من معادلة النتيجة للإنتر، بعدما مرر لازارو كرة عرضية من الناحية اليمنى، نجح فيتشينو في تحويلها إلى هدف التعادل برأسية متقنة في الشباك.

باستوني، مدافع الإنتر، حاول تجربة حظه وسدد كرة قوية تمكن الحارس سيلفستري من إبعادها عن مرماه.

لوكاكو واصل مسلسل إهدار الفرص، بعدما أضاع انفرادا تاما بالمرمى بالدقيقة 79، بعدما تسرع وسدد الكرة الطولية بالرأس في يدي الحارس، ليهدر على إنتر فرصة تسجيل هدف التقدم.

وعبر نيكولو باريلا، تقدم إنتر ميلان بهدف ثاني أكثر من رائع، بعدما حصل على الكرة في الناحية اليسرى وتوغل وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية البعيدة على الحارس، بالدقيقة 83.

وحاول فيرونا تعديل النتيجة عبر لازوفيتش بعد عرضية من الجهة اليسرى، ليسددها فوق العارضة بالدقيقة 91، وينتهي اللقاء بفوز إنتر.