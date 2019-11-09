آرسنال يخسر أمام ليستر سيتي بهدفين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر فريق آرسنال مباراته الخارجية أمام ليستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا ليستر سيتي كل من اللاعبين جيمي فاردي وجيمس ماديسون.

وبهذا الفوز رفع ليستر سيتي رصيده من النقاط إلى 26 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد آرسنال عند 17 نقطة وهو يحتل المركز السادس.

مجريات المباراة:

كاد لاكازيت أن يستثمر تمريرة داخل منطقة الـ6 ياردات من أوباميانج، لكن محاولته ذهبت بعيدا عن المرمى في الدقيقة السابعة، وأحدثت تمريرة عرضية من بيليرين، دربكة داخل منطقة جزاء ليستر، ليسدد لاكازيت كرة بجانب القائم البعيد في الدقيقة 14.

وقام أوباميانج بمجهود ضخم في الناحية اليمنى ليضع الكرة أمام لاكازيت الذي ارتدت تسديدته الأولى من الدفاع قبل أن تستقر الثانية في يدي الحارس كاسبر شمايكل بالدقيقة 20.

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وأدى خطأ من هولدينج لوصول الكرة إلى فاردي الذي مرر إلى تيليمانز، لكن بيليرين وقف أمام محاولة الأخير في الدقيقة 23، واستغل فاردي تمريرة خاطئة من بيليرين، فمرر إلى بيريز الذي أرسل الكرة فوق العارضة بالدقيقة 26.

وبرع تشامبرز في قطع كرة خطيرة أرسلها بيريز نحو فاردي أمام المرمى بالدقيقة 33، وارتدت تسديدة تيليمانز من زميله نديدي وابتعدت عن المرمى في الدقيقة 37، ونفذ ماديسون ركلة حرة مباشرة هزت الشباك العلوية لمرمى آرسنال من الخارج بالدقيقة 42.

هاجم ليستر سيتي بضراوة في الشوط الثاني، وهز نديدي العارضة بعد تمريرة من بيريرا بالدقيقة 49، وألغى الحكم هدفا لآرسنال في الدقيقة 56 من إمضاء أوباميانج بداعي التسلل.

وحال بيريرا دون قيام أوباميانج بالتسديد في الدقيقة 62، وسيطر حارس آرسنال بيرند لينو على تسديدة البديل ديميراي جراي في الدقيقة 66، قبل أن يفتتح فاردي التسجيل في الدقيقة 68، بعدما تلقى تمريرة داخل المنطقة من تيليمانز إثر لعبة جماعية مشتركة، ليضعها في الشباك.

وتصدى لينو لمحاولة جديدة من فاردي في الدقيقة 73، قبل أن يضيف ماديسون الهدف الثاني في الدقيقة 75، عندما تلقى تمريرة من فاردي قبل أن يسدد بين قدمي بيليرين.

وأجرى آرسنال تبديلين هجوميين في ربع الساعة الأخير، فدخل جو ويلوك مكان تورييرا وونيكولاس بيبي مكان هولدينج، لكن ليستر بقي مسيطرا على الكرة وضغط على مرمى ضيفه دون أن يمنحه فرصة لالتقاط أنفاسه.