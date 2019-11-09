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شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الملك يعلق على استهداف الحوثي لـ "أطباء بلا حدود" في الحديدة.. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
معين عبد الملك
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في تصعيدها العسكري والخرق المتكرر للهدنة الأممية في محافظة الحديدة رغم نشر نقاط المراقبة الأممية مؤشر على عدم جديتها في الرضوخ للسلام وتحدي الارادة المحلية والدولية في وضع حد للمعاناة التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية اواخر العام 2014م.
وأوضح رئيس الوزراء، ان الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي، حريصة كل الحرص على احلال السلام، لكنها في ذات الوقت لن تتوانى وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية على حماية المواطنين من بطش وانتهاكات المليشيات تنفيذا لاجندة داعميها في طهران.. لافتا إلى ان استهداف المليشيات الحوثية مؤخرا لمستشفى منظمة اطباء بلاحدود الدولية في مدينة المخا، وما سبقها من استهداف للبعثات الإنسانية جرائم حرب لا ينبغي السكوت او التغاضي عنها من قبل المجتمع الدولي.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء اليوم السبت، محافظ الحديدة الحسن طاهر، الذي اطلعه على مختلف الاوضاع في المحافظة والتنسيق القائم بين السلطة المحلية والوزارات لتحسين الاوضاع الخدمية والتنموية في المناطق المحررة، اضافة إلى الموقف العسكري على ضوء الخروقات المستمرة للمليشيات الحوثية للهدنة الأممية وعدم الالتزام بها.
ووجه الدكتور معين عبدالملك، السلطة المحلية بمحافظة الحديدة بتفعيل ادائها وتواجدها في المناطق المحررة وتلبية احتياجات المواطنين خاصة في الجوانب الإنسانية والطبية والمعيشية.. مشيرا إلى ان الحكومة لن تتهاون مع أي تقصير من قبل المسؤولين في اداء واجباتهم ومسؤولياتهم في هذه المرحلة الحرجة.
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