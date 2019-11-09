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البحرين تلقي القبض على عناصر إرهابية كانت تعتزم تنفيذ أعمال شغب

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 9 نوفمبر 2019

القت الاجهزة الامنية في مملكة البحرين،اليوم السبت، القبض على عدد من العناصر التي تبين ارتباطها بعناصر إرهابية متواجدة في الخارج والتي كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي وتهديد السلم الأهلي خلال الفترة القادمة.

 

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وذكر مدير عام  الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في بيان نشرته وكالة الانباء البحرينية(بنا) أنه ضمن الجهود المبذولة لحفظ الأمن، وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية ، تم القبض على عدد من العناصر التي تبين ارتباطها بعناصر إرهابية متواجدة في الخارج ، كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي وتهديد السلم الأهلي خلال الفترة القادمة.

 

واشار الى ان تلإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية باشرت في استكمال الإجراءات القانونية المقررة حيال المقبوض عليهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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