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شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تلقي القبض على عناصر إرهابية كانت تعتزم تنفيذ أعمال شغب والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
القت الاجهزة الامنية في مملكة البحرين،اليوم السبت، القبض على عدد من العناصر التي تبين ارتباطها بعناصر إرهابية متواجدة في الخارج والتي كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي وتهديد السلم الأهلي خلال الفترة القادمة.
وذكر مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في بيان نشرته وكالة الانباء البحرينية(بنا) أنه ضمن الجهود المبذولة لحفظ الأمن، وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية ، تم القبض على عدد من العناصر التي تبين ارتباطها بعناصر إرهابية متواجدة في الخارج ، كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي وتهديد السلم الأهلي خلال الفترة القادمة.
واشار الى ان تلإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية باشرت في استكمال الإجراءات القانونية المقررة حيال المقبوض عليهم.
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